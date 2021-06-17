العراق .. وصول اكبر دفعة من لقاح “فايزر” الأسبوع المقبل

من المقرر ان تتسلّم وزارة الصحة والبيئة الاتحادية ، مطلع الأسبوع المقبل ، أكبر دفعة من لقاح فايزر المضاد لكورونا منذ بدء تجهيزه وحتى الآن.

مدير الصحة العامة في الكرخ نازك لهمود الفتلاوي ، قال إن “من المقرر ان يشهد السبت أو الأحد المقبلين تجهيز أكبر دفعة أسبوعية من لقاح فايزر بمعدل 12 ألف جرعة، سيتمّ توزيعها مباشرة إلى المنافذ التلقيحية المنتشرة في بغداد والمحافظات”.

مشيراً ، إلى “وضع خطط لتهيئة البنى التحتية لمنافذ التلقيح لتكون ملائمة لسير عملية تجهيز لقاح فايزر، عبر رفدها بسلسلة التبريد حسب الضوابط المعمول بها ، مع تجهيز سيارات الإسعاف التي تقوم بنقل اللقاحات من المذاخر إلى منافذ التطعيم”.

وكان وزارة الصحة الاتحادية ، كشفت مؤخراً عن أن العام الحالي سيشهد تجهيز 12 مليون جرعة من لقاح فايزر، ودعت المواطنين المشمولين بالتلقيح إلى التسجيل فوراً من خلال المنصة الإلكترونية.