بتوجيه من الرئيس بارزاني.. وضع الوحدة 80 تحت تصرف وزارة البيشمركة

بتوجيه من الرئيس مسعود بارزاني تم إدراج الوحدة 80 التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ضمن هيكلية وزارة البيشمركة، وذلك ضمن جهود توحيد قوات البيشمركة.

ويسعى القادة الكورد وأعضاء التحالف الدولي الى توحيد أكبر قوتين في البيشمركة ضمن كيان واحد في خطوة من شأنها ان تنهي انقسام هذه القوات بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكوردستاني والوطني الكوردستاني، في الوقت الذي يتم فيه تأسيس هيكل قيادة موحد.

وقال رئيس لجنة البيشمركة في برلمان اقليم كوردستان، ريفينك هروري لكوردستان 24 ان “الرئيس بارزاني وجه بأن تستعد الوحدة 80 لتكون ضمن هيكلية وزارة البيشمركة وتخضع لقراراتها وتنفذها”.

وعبر هروري عن امله بأن يحذو الاتحاد الوطني الكوردستاني حذو الحزب الديمقراطي الكوردستاني وأن يقوم بوضع الوحدة 70 التابعة له، تحت تصرف وزارة البيشمركة.

وتتألف قوات البيشمركة اجمالاً من نحو 240 ألف مقاتل. وعلى الرغم من أن بعض الوحدات العسكرية تم توحديها بالفعل تحت مظلة وزارة البيشمركة، إلا أن الغالبية من القوات لا تزال منقسمة وتتلقى الاوامر الى حد كبير من قبل الاحزاب السياسية التي تنتمي اليها.

والبيشمركة، وتعني بالعربية مواجهو الموت أو الفدائيون، هي القوات المسلحة الرسمية لإقليم كوردستان، ولعبت دوراً حاسماً في الحرب ضد تنظيم داعش.