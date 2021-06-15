مالية برلمان كوردستان: إرادة قوية للإصلاح رغم العراقيل

أفادت عضوة باللجنة المالية في برلمان كوردستان ، اليوم الثلاثاء ، ان وزير المالية صرح بأن هناك عراقيل امام تنفيذ قانون الإصلاح ، مردفة لكن هناك إرادة قوية من جانب الحكومة للتنفيذ والتغلب على هذه العراقيل.

ليزا فلك الدين كاكائي ، قالت لـ(باسنيوز) انه وفي اطار تعهد رئيس الحكومة للجنة المالية النيابية بارسال تقرير عن خطوات الإصلاح الى البرلمان كل 3 أشهر ، تم حتى الآن ارسال تقريرين ، والثالث سنتسلمه قريباً .

كاكائي تابعت بالقول ، ان وزير المالية وخلال اجتماعه الأخير مع اللجنة كشف عن ان هناك عراقيل امام تنفيذ قانون الإصلاح ، لكن هناك بالمقابل إرادة قوية من جانب الحكومة للتنفيذ والتغلب على هذه العراقيل .

برلمانية كوردية: على الحكومة العراقية تطبيق اتفاق شنگال قبل إغلاق مخيمات النازحين

ليزا فلك الدين كاكائي ، نوهت الى ان هناك عراقيل كثيرة امام إعادة تنظيم وحدات البيشمركة ، وهذا الامر يؤثر على تنفيذ بقية مواد قانون الإصلاح.

ولطالما جدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، التأكيد على إن الإصلاح عملية حاسمة ومستمرة، وان الإصلاح من أولى مهام كابينته الوزارية ، فيما يشدد نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، المنتمي لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، على إن مشروع قانون الإصلاح “مكسب للجميع”.

وشاركت معظم الأحزاب والقوى المشاركة في حكومة الاقليم في إعداد مشروع القانون الذي مرره البرلمان مطلع العام الماضي .