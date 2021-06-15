وزارة الصحة تصدر قراراً يخص الوافدين الى اقليم كوردستان

اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء 15/6/2021، عن قرار جديد يخص تقديم تسهيلات جديدة للمسافرين والسياح الوافدين الى اقليم كوردستان.

وقال الدكتور آسو حويزي المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان انه “من اجل المصلحة العامة ومع مراعاة الاجراءات الخاصة بمواجهة فايروس كورونا في اقليم كوردستان ومن اجل تقديم تسهيلات اكبر للمواطنين قررت وزارة الصحة مايأتي:

1- اي مواطن يحمل نتائج فحوصات معتمدة وموثوقة لفايروس كورونا لم يتجاوز تأريخها 48 ساعة لايحتاج الى اجراء فحص جديد عند وصوله الى اقليم كوردستان.

2- المواطنين الذين يحملون شهادة معتمدة وموثوقة تشير الى استلام الجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لفايروس كورونا لايحتاج الى اجراء فحص جديد عند وصوله الى اقليم كوردستان”.