الناطق باسم القائد العام يعلن عن اخر خيار لوقف الاعتداءات التركية على العراق

كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الثلاثاء، عن تحركات بشأن الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية، معلنا تغطية مناطق بغداد بكاميرات المراقبة.

وقال رسول في تصريح صحفي، ان “هناك تحركا دبلوماسيا من خلال وزارة الخارجية والدبلوماسية العراقية بشأن الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية”.

وأضاف، أن “الدستور العراقي نص على احترام سيادة الدول كافة وبالتالي على جميع الدول احترام العراق وسيادته”، مشددا على، “أننا نرفض أن تكون الأراضي العراقية منطلقا للقيام بأي عمل إرهابي تجاه أي دولة جارة”.

واوضح رسول، انه “على تركيا أن تضع أمام أنظارها سيادة العراق، وفي حال ورود معلومات عن أي جهة تعطى للجانب العراقي، وهو من يتولى التعامل بشأنها”.

من جانب آخر أكد رسول أن “جهدا مهما بذل من قبل محافظة بغداد ووزارة الداخلية، وبمتابعة القائد العام للقوات المسلحة، حول تأمين بغداد بكاميرات المراقبة، ما ساعد بإحباط الكثير من الهجمات والوصول لمرتكبي الجرائم”.

واشار الى ان “الكثير من دول العالم اليوم لا تحتاج الى أعداد كبيرة من الشرطة أو المقاتلين، وإنما تعتمد على التكنولوجيا للمراقبة”، مبينا ان “معظم مناطق بغداد محاطة بالكاميرات”.

وأشاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، “بالمراكز التنسيقية بين قطاعات الحكومة الاتحادية وقوات البيشمركة”، معبرا عن “أمله بأن تحقق نتائج ايجابية بالمستقبل”.