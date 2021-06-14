إقليم كوردستان.. تسجيل 613 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، تسجيل 613 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ (24) ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الأثنين (14 حزيران 2021)، أنها سجلت 613 إصابة جديدة بفيروس كورونا، موزعة بين: أربيل 107، السليمانية 250، دهوك 233، كرميان 19، ورابرين 4، فيما لم تسجل أي إصابة جديدة في حلبجة.

وبحسب بيان وزارة الصحة، تم تسجيل 612 حالة شفاء من الفيروس، كالتالي: أربيل 172، السليمانية 209، دهوك 178، حلبجة 3، كرميان 44، ورابرين 6 حالات.

أما حالات الوفاة، فبلغت 11 حالة جراء فيروس كورونا، موزعة على: السليمانية 5، دهوك 4، كرميان 2، ولم تسجل الوزارة أي حالة وفاة في كل من حلبجة ورابرين، وفقاً لليبان.

وبهذا يصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كوردستان إلى 177272 حالة، بينها 165684 حالة تماثلت للشفاء، و4373 حالة وفاة في عموم مدن ومحافظات إقليم كوردستان.