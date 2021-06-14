برلمان كوردستان يناقش الموازنة ورواتب الموظفين

من المقرر ان يناقش برلمان كوردستان، خلال جلسته المقبلة مواضيع موازنة اقليم كوردستان وراتب الموظفين، حسبما اعلنت رئيسة برلمان كوردستان الدكتورة ريواز فايق.

وقالت الدكتورة ريواز فايق خلال تصريح صحفي: ان الجلسة المقبلة لبرلمان كوردستان ستكون خاصة بمواضيع موازنة اقليم كوردستان وراتب الموظفين.

من جانبه، قال زياد جبار رئيس اللجنة المالية في برلمان كوردستان خلال تصريح صحفي: ان عدداً من اعضاء برلمان كوردستان قدموا مذكرتين الى رئاسة برلمان كوردستان لمناقشة مواضيع الموازنة واستمرار استقطاع رواتب الموظفين في اقليم كوردستان.

واوضح: ان رئاسة برلمان كوردستان وجهت المذكرتين الى الحكومة ونحن ننتظر ردها لكي يعقد برلمان كوردستان جلسته لمناقشة مواضيع الرواتب والموازنة والاوضاع المالية في اقليم كوردستان