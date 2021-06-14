وضع اليد على معمل “فضيحة” في السليمانية

كشف عضو سابق في برلمان كوردستان، يوم الأحد، عن تغيير معمل خدمي في حدود منطقة شاربازير في السليمانية إلى معمل لصناعة السجائر والمشروبات الكحولية المغشوشة.

وذكر زانا عبد الرحمن، في إحدى صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن “هذا المعمل شيد في السابق بناء على توصية من الرئيس الأسبق جلال طالباني، إذ تقرر بناء عدد من المعامل في المنطقة كونها غنية بالمعادن والأحجار الثمينة، ومنها بناء معمل احجار المرمر في منطقة ماوت”.

وتابع: “من أجل ذلك تم التعاقد مع شركة إيطالية بمبلغ 13 مليون يورو لبناء المعمل”، مشيرا إلى أن “المؤسف في الأمر هو عدم اكمال بناء المعمل، رغم أن الشركة وقبضت الشركة مبلغ 5 ملايين يورو، وأن بقية التفاصيل موجودة لدى وزارة الصناعة”.

وأشار عبد الرحمن، إلى أن “هذا المعمل لو أكمل إنشاؤه لكان يوفر لقمة العيش لقرابة ألف عائلة فقيرة في شاربازير ولوفر فرص العمل لشباب المنطقة”، معربا عن أسفه لـ”تحول هذا الموقع سراً إلى معمل لصناعة السجائر والمشروبات الروحية المغشوشة، ولا أحد يعلم من الذي فعل ذلك وكيف تم ذلك وملئه بالعمال البنغاليين والأجانب”.

ولفت إلى أن “العجيب لدى أهالي المنطقة هو تحويل وزارة الصناعة معملا لصناعة المرمر، إلى معمل لصناعة السجائر المغشوشة، مؤكدا أنه وجمع من أهالي المنطقة سيرفعون دعوى قانونية على وزير الصناعة والمدير العام للصناعة في السليمانية حول كيفية الموافقة على وضع مشروع عام في خدمة مجموعة من التجار”.

وطالب البرلماني السابق في برلمان كوردستان، من المدعي العام والبرلمان وديوان الرقابة المالية، بـ”التدخل والتحقيق في الملف، كما أنه سيعمل على جمع التواقيع لاستعادة المعمل واستكماله”.