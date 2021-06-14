الصحة الاتحادية: بضمنها حصة كوردستان .. وصول شحنة جديدة من لقاح فايزر

أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية ، اليوم الاحد ، وصول شحنة جديدة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا ، مشيرة الى ارسال حصة إقليم كوردستان منها .

الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية بالوزارة ، أعلنت في بيان عن “وصول الشحنة الجديدة من اللقاح من انتاج شركة فايزر”.

وأضافت ، أنه “تم توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق بما فيها اقليم كوردستان”.