اسعار النفط تتجاوز 73 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط، يوم الاثنين، مواصلة المكاسب التي استمرت على مدار ثلاثة أسابيع بفضل تحسن توقعات الطلب على الوقود بعد أن ساهمت تطعيمات كوفيد-19 في رفع قيود السفر فضلا عن شح في الإمدادات.

وارتفع مزيج برنت 51 سنتا ما يوازي 0.7 بالمئة إلى 73.20 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ مايو أيار 2019. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 47 سنتا ما يعادل 0.7 بالمئة إلى 71.38 دولار وهو الأعلى منذ أكتوبر تشرين الأول 2018.

وعادت حركة السيارات لمستويات ما قبل الجائحة في أمريكا الشمالية ودول كثيرة في أوروبا وزادت رحلات الطيران مع تخفيف القيود لمكافحة فايروس كورونا، ما أدى لارتفاع الخامين على مدى ثلاثة أسابيع.

قالت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق إنه ينبغي على منظمة أوبك وحلفائها في مجموعة أوبك+ زيادة الإنتاج للوفاء بالطلب المتعافي.

وتقيد أوبك+ الإنتاج لتدعم الأسعار بعدما قلصت جائحة كوفيد-19 الطلب في 2020 وأكدت على التزام قوي بالإنتاج المستهدف المتفق عليه في مايو أيار.

وقالت الوكالة “أوبك+ تحتاج إلى رفع الإنتاج حتى تحصل الأسواق العالمية على إمدادات كافية”.

توقع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس (NYSE:GS) أن يصل سعر خام برنت إلى 80 دولارا للبرميل هذا الصيف في الوقت الذي يعزز فيه توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 الأنشطة الاقتصادية حول العالم.