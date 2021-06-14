العراق يستبعد لقاحاً ويترقب قراراً للصحة العالمية

أستبعدت وزارة الصحة والبيئة، التعاقد على استيراد لقاح موديرنا بسبب ارتفاع كلفه وعدم وجود فوارق مــع الـلـقـاحـات المـسـتـعـمـلـة حـالـيـا.

وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي في تصريح صحفي، ان “الــوزارة لـم تجر حاليا ايـة مـفـاوضـات مـع شركة موديرنا للتعاقد على استيراد لقاحها المنتج”.

واوضح ان “الاسباب تعود الى ارتفاع كلفته الى ثلاثة اضـعـاف لـقـاح فــايــزر، بينما يـتـشـابـهـان بـالمـأمـونـيـة وبـفـعـالـيـة تـبـلـغ 90 بـالمـئـة بـعـد اخــذ الـجـرعـتـين، ومـن الناحية العلمية لا يوجد اي مبرر لتوفيره، الى جانب ان الوزارة ستواجه اشكالات عديدة من الناحية المادية في حال التعاقد”.

وفي ما يخص “سبيوتنك V ” الروسي، اكد الحلفي، ان “اللقاح لم يحصل حتى الآن على اعتمادية منظمة الصحة العالمية، وبعد اقراره من قبل المنظمة ستجرى مـفـاوضـات مـع الـشـركـة المنتجة لـغـرض تـوريـده الـى العراق”.

واضاف ان “البحوث العلمية اثبتت ان فعالية لقاح فايزر بعد أخذ الجرعتين تصل الى 90 بالمئة، بينما فعالية اسـتـرازنـيـكـا وسـيـنـوفـارم تـصـل الــى 80 بـالمـئـة، وان المصابين بالفيروس لم يصلوا الى الحالات الشديدة، بمعنى ان اصـابـة كـل 100 شخص بـالـفـيـروس، 90 شخصا منهم لا تظهر عليهم الاعراض، والمتبقي 10 منهم تظهر عليهم اعراض خفيفة”.