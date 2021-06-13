دهوك.. مشروع لإيواء 300 عائلة لاجئة بمساكن اسمنتية في مخيم كويلان

تشرف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على مشروع بناء مساكن اسمنتية لنحو 300 أسرة لاجئة من سوريا في مخيم كويلان بمحافظة دهوك، من أجل “تحسين الظروف المعيشية وتوفير الخصوصية والأمان للاجئين”.

وبدأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مشروعًا للارتقاء من الخيام إلى ملاجئ إسمنتية في مخيم كويلان الذي يأوي لاجئين سوريين.

وقال اللاجئ من سري كانييه، خالد عبد القادر: “”نحن نعيش في هذه الغرف الآن والحمد لله هذا أفضل من الخيام. كنا نعيش في الخيام في البداية، لكننا الآن مرتاحون. نحن بخير والوضع أفضل والحمد لله”.

فيما أشارت اللاجئة فاطمة عبد القادر إلى أن “الغرفة جميلة ونظيفة ونحن مرتاحون. كافحنا عندما كنا نعيش في الخيام. بغض النظر عن مقدار التنظيف داخل الخيمة، فإنها لا تزال قذرة. لم يكن أطفالنا مرتاحين أيضاً، لكننا الآن سعداء”.

وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 300 أسرة ستستفيد من المشروع الذي يتم تنفيذه وتمويله مباشرة من قبل المفوضية واليابان، إلى جانب دعم وتمويل من جهات مانحة أخرى.

الإطار الزمني للمشروع هو خمسة أشهر ومن المتوقع الانتهاء بحلول نهاية آب.

وقال فيرن تيلاكامونكول، كبير المسؤولين الميدانيين في المفوضية في دهوك، إنه سيكون هناك 70 مأوى خاصًا للمسنين والمعاقين، مع مسارات للوصول إلى الحمامات والمطابخ.

ويقع مخيم كويلان في ناحية بردرش بمحافظة دهوك، وتم بناؤه لاستضافة اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى المنطقة في تشرين أول 2019.

ويستضيف المخيم حالياً 1737 عائلة (أو 8625 فردًا) من بينهم 206 معاقاً و98 يتيماً.