بكلفة تزيد عن 2 مليار دينار .. إطلاق 25 مشروع خدمي في أربيل

كشفت وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، إطلاق مشاريع خدمية جديدة في العاصمة أربيل بكلفة تزيد عن 2 مليار دينار.

وقالت الوزارة في بيان: «بعد موافقة رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان، والقرار الوزاري رقم (3499 تاريخ 21/4/2021) الصادر عن وزارة البلديات والسياحة، تم صرف 2 مليار و120 مليون و809 آلاف و500 دينار لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في مدينة أربيل».

أضاف البيان، أن المبلغ سيصرف من ريوع البلديات ومبالغ بيع أراضي رئاسة بلدية أربيل، لتنفيذ أو إتمام 25 مشروع خدمي لرفع مستوى الخدمات في مدينة أربيل.