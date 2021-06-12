قمة نيجيرفان بارزاني-آل نهيان.. كوردستان تفتح أبوابها وتسهّل الاستثمارات الإماراتية

أكد ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اجتماعه مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، استمرار دعم بلاده لإقليم كوردستان والعراق ورغبتها في تطوير العلاقات وتوسيع مجالات الشراكة والتعاون مع إقليم كوردستان.

وفي الاجتماع، الذي عُقد مساء اليوم السبت بحضور سفير العراق في أبو ظبي، ناقش الجانبان علاقات الإمارات العربية المتحدة مع العراق وإقليم كوردستان والعملية السياسية والانتخابات العراقية القادمة فضلاً عن تهديدات ومخاطر الإرهاب وعودة ظهور داعش.

وبحث الاجتماع كذلك مستجدات وباء كورونا، وأوضاع المنطقة بصورة عامة، وأهمية التعاون والتنسيق متعدد الجوانب لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.

وهنأ نيجيرفان بارزاني الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اختيارها وعضويتها في مجلس الأمن الدولي للفترة ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣، الأمر الذي يثبت ثقة العالم واطمئنانه لسياسة ومكانة ودور الإمارات المهم، ويبين المستوى الرفيع لدبلوماسية وعلاقات وتأثير الإمارات في التعاون والتنمية على المستوى الدولي.

وشكر رئيس إقليم كوردستان دولة الإمارات على مساعداتها الإنسانية، خاصة الأخيرة منها والموسومة مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي قدمت خلالها آلاف من جرعات اللقاح المضاد لكورونا للنازحين واللاجئين في إقليم كوردستان، وعبر عن التقدير والشكر لدور الهلال الأحمر الإماراتي والقنصل العام الإماراتي في إقليم كوردستان.

وشدد نيجيرفان بارزاني على أن الأرضية الملائمة للاستثمار مهيأة في إقليم كوردستان، وهو مستعد لتقديم كل التسهيلات للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الإماراتيين للعمل في القطاعات والمجالات كافة، ويرحب بالشركات الإماراتية وأعمالها ومشاريعها.

وبشأن الأوضاع في المنطقة، اتفق الجانبان في الرأي بأن الشراكة والتعاون بين دول المنطقة لحماية الأمن والاستقرار والقضاء على مخاطر الإرهاب والتطرف وتطوير مجالات التنمية في كل القطاعات ضروريان، وعدّا حضور ودور العراق وإقليم كوردستان والإمارات مع دول المنطقة مهماً.