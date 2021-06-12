اقليم كوردستان: 6 وفيات و239 اصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، تسجيل ست حالات وفاة و239 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في عموم مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة، انها اجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية (6637) فحصا للتفتيش عن حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في جميع مناطق الإقليم، منها (2297) في اربيل و(1206) في السليمانية و(3072) في دهوك (62) في گرمیان، مبينا أن النتائج أسفرت عن اكتشاف (239) حالة اصابة جديدة من ( 12) في اربيل و( 45) في السليمانية و(181) في دهوك و(1) في كرمیان.

واضاف البيان ان (616) مصابا اكتسبوا الشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من بينهم (205) في اربيل و(218) في السليمانية و(144) في دهوك و(9) في حلبجة و(36) في گرمیان و(4) في راپرین، لافتا الى ان الفترة ذاتها شهدت وفاة (6) مصابين من بينهم (1) في السليمانية و(3) في دهوك و(2) في كرمیان.

واجمل البيان مجموع الأشخاص الذين تم حجرهم في الاقليم منذ ظهور الفيروس بـ(21871) خرجوا جميعا من الحجر مشيرا الى ان الوزارة اجرت (1977816) من بينها (689206 اربيل، 476249 السليمانية، 796597 دهوك، 15764 حلبجة).

واكد البيان ان مجموع حالات الاصابة منذ ظهور المرض بلغت (176162) من بينها (53879 اربيل، 56938 السليمانية، 61608 دهوك، 3737 حلبجة)، فيما اشار الى ان مجموع حالات التعافي من الفيروس بلغت (164518) من بينها (51466 اربيل، 50526 السليمانية، 58969 دهوك، 3557 حلبجة).

واشار البيان الى ان مجموع المصابين الباقين تحت العناية الطبية يبلغ (7284) مصابا من بينهم (1224 اربيل، 4417 السليمانية، 1613 دهوك، 30 حلبجة)، مؤكدا وفاة (4360) مصابا من بينهم (1189 اربيل، 1995 السليمانية، 1026 دهوك، 150 حلبجة).