المجمع الفقهي العراقي يعلق على محاولات البعض بهدم جامع ابو حنيفة وتمثال ابو جعفر

علق المجمع الفقهي العراقي، السبت، على التظاهرات الداعية “لغلق” جامع أبي حنيفة النعمان في مدينة الأعظمية شمالي بغداد، عادا اياه “فتنة طائفية” تستهدف الجامع والمدينة.

وقال المجمع في بيان مقتضب، ان “كبار علماء المجمع الفقهي العراقي وأئمة جامع الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان تكاتفوا مع القوات الامنية لوأد الفتنة الطائفية التي تستهدف جامع الإمام الأعظم ومدينة الاعظمية”.

و انتشرت قوات مكافحة الشغب انتشرت، ظهر اليوم، وبكثافة حول مرقد الامام ابو حنيفة النعمان بمنطقة الاعظمية في بغداد، وذلك بعد دعوات للتظاهر امام المرقد لغرض تهديمه منذ يوم امس الجمعة للتظاهر امام المرقد”، فيما المعلومات الاستخبارية تفيد بأن المتظاهرين هم من ذات الجماعة التي طالبت بازالة تمثال لأبي جعفر المنصور وكان شعارهم (لامكان الأعداء أهل البيت)”.

ويأتي هذا في ظل تظاهرات متقطعة تجر منذ أيام في منطقة المنصور وسط بغداد، تطالب بإزالة تمثال الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور في هذه المنطقة.