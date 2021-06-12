تعليق سني ساخر على محاولة هدم جامع ابو حنيفة في بغداد

علق النائب احمد الجبوري، السبت، على التظاهرات الداعية لغلق جامع أبي حنيفة النعمان في مدينة الأعظمية، مستهزءا بانه “مطلوب ايضا”.

وذكر الجبوري في تغريدة له عبر تويتر ان “الامام الاعظم ابو حنيفة رضوان الله عليه طلع مطلوب ايضا …. يمكن اعترف عليه ابو جعفر المنصور خلال التحقيق !!!!”.

وانتشرت قوات مكافحة الشغب انتشرت، ظهر اليوم، وبكثافة حول مرقد الامام ابو حنيفة النعمان بمنطقة الاعظمية في بغداد، وذلك بعد دعوات للتظاهر امام المرقد لغرض تهديمه.

ويشار الى ان “تلك الدعوات برزت منذ يوم امس الجمعة للتظاهر امام المرقد”، و أن “المعلومات الاستخبارية تفيد بأن المتظاهرين هم من ذات الجماعة التي طالبت بازالة تمثال لأبي جعفر المنصور وكان شعارهم (لامكان الأعداء أهل البيت)”.

ويأتي هذا في ظل تظاهرات متقطعة تجر منذ أيام في منطقة المنصور وسط بغداد، تطالب بإزالة تمثال الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور في هذه المنطقة.