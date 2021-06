بقيمة 3 ملايين دولار .. أسلحة ومعدات جديدة من التحالف للبيشمركة

كشف المتحدث باسم التحالف الدولي المناهض لداعش العقيد واين ماروتو، عن تسليح قوات بيشمركة كوردستان بأسلحة ومعدات بقيمة تتجاوز 3 ملايين دولار.

ماروتو قال عبر تويتر: «تلقت قوات البشمركة مؤخراً، أسلحة ومعدات تزيد قيمتها عن 3 ملايين دولار من خلال برنامج CTEF الأميركي، صندوق التدريب والتدريب الخاص بمواجهة داعش الذي يشرف عليه التحالف الدولي ضد داعش».

وأكد التزام التحالف الدولي «بالعمل عن كثب مع شركائنا في القوات الأمنية العراقية والبيشمركة في معركتهم من أجل هزيمة داعش».

في السياق، أشار المتحدث باسم التحالف إلى أنه «خلال شهر حزيران، نفّذ شركاؤنا في العراق وسوريا، وبدعم من التحالف، 13 عملية ضد داعش، وتمكنوا من ردع 3 عناصر من إرهابيي داعش من القيام بأعمال إرهابية ضد المواطنين».

ويواصل التحالف الدولي منذ سنوات، دعم قوات البيشمركة بالتدريب والتسليح ضمن إطار الحرب على داعش، كما أن هناك مستشارون عسكريون من العديد من دول التحالف يشرفون فعلياً على تقديم التدريب والمشورة للبيشمركة.

