رئيس إقليم كوردستان يتوجه إلى الإمارات في زيارة رسمية

يزور رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، الإمارات العربية المتحدة، مطلع الأسبوع المقبل، تلبية لدعوة رسمية من ولي عهد أبو ظبي.

ومن المقرر أن يصل رئيس إقليم كوردستان إلى الإمارات، يوم السبت، 12 حزيران 2021، بناء على دعوة رسمية تلقاها من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيلتقي مع ولي عهد دولة الإمارات.

وفي (3 أيار 2021)، تسلم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، رسالة دعوة من محمد بن زايد آل نهيان، سلمها له القنصل العام للإمارات العربية المتحدة في أربيل أحمد إبراهيم الظاهري، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس إقليم كوردستان.

وأشار البيان الذي تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، إلى أن “سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة… أكد من خلال رسالة الدعوة رغبة الإمارات في تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان في كافة المجالات”، مضيفاً أن رئيس إقليم كوردستان عبر لدى تسلمه رسالة دعوة ولي عهد أبو ظبي عن “شكره وسروره لدعوتهم إياه، معلناً أن الزيارة ستتم في وقت يناسب الجانبين، وقيم عالياً العلاقات وأواصر الصداقة بين العراق وإقليم كوردستان وبين قيادة وحكومة وشعب الإمارات”.

ويزور وفد من رئاسة إقليم كوردستان الإمارات حالياً تمهيداً لزيارة نيجيرفان بارزاني إلى هذه الدولة، لتكون ثاني زيارة من نوعها خلال العامين الماضيين.

وكانت آخر زيارة قام بها نيجيرفان بارزاني إلى الإمارات في 9 تشرين الثاني، 2019، حيث استقبل في المطار من قبل عدد من المسؤولين وبمراسم رسمية.

وفي حزيران 2019، تلقى رئيس إقليم كوردستان، اتصالاً هاتفياً من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث قدم الأخير تهانيه بمناسبة تسنمه منصب رئاسة الإقليم آملاً له الموفقية والنجاح، كما أكد الجانبان “خلال الاتصال على تعزيز العلاقات بين الامارات العربية‌ المتحدة وإقليم كوردستان وتطوير التنسيق والتعاون بين الجانبين”، وحينذاك، ذكر بيان لرئاسة إقليم كوردستان أن “رئيس اقليم كوردستان، قدم شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مؤكداً على تثمين اقليم كوردستان للدعم والتعاون الذي تقدمه الامارات العربية‌ المتحدة، وبالأخص للنازحين العراقيين إلى اقليم كوردستان، كما وألقى الضوء على دور وأنشطة هيئة الهلال الأحمر في دولة الإمارات ومؤسسة خليفة للأعمال الانسانية، مقدماً شكره لتعاونهما ومساعداتهما”.

وفي 28 أيار 2019، وبمناسبة انتخاب نيجيرفان البارزاني، رئيساً لإقليم كوردستان، قال القنصل العام لدولة الإمارات في أربيل، أحمد إبراهيم الظاهري، لشبكة رووداو الإعلامية: “يعد دولة الرئيس من الجيل الثالث للقادة والسياسيين الكورد وهو امتداد لخط دولة الرئيس مسعود البارزاني، وسيكون عهده بإذن الله مليئاً بالنجاح والازدهار لإقليم كوردستان”، مبيناً أن “الفترة التي قضاها نيجيرفان البارزاني رئيساً لمجلس وزراء إقليم كوردستان كانت حافلة بالنجاح والازدهار خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية من خلال العديد من المبادرات التي جعلت الإقليم واحة للاستثمار واستقطاب الشركات التجارية من جميع دول العالم”، مبيناً: “علاقاتنا التجارية مع إقليم كوردستان قوية جداً، وتعد دولة الإمارات هي الأولى في مجال الاستثمار في إقليم كوردستان، والعلاقات الثنائية في عهد دولة الرئيس نيجيرفان البارزاني ستكون إن شاءالله امتداداً لنهج دولة الرئيس مسعود البارزاني وتكون متميزة بمزيد من الازدهار في المجالين التجاري والاستثماري”.

وسبق أن وجهت قطر أيضاً دعوة رسمية إلى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، لزيارة الدولة.