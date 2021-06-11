لأسباب مجهولة.. الحشد الشعبي يرجئ استعراضه العسكري

أرجأ الحشد الشعبي استعراضا عسكريا كان مقررا الأسبوع المقبل لغاية أواخر الشهر الجاري دون بيان الأسباب.

وكان من المقرر إقامة الاستعراض في معسكر أشرف بمحافظة ديالى يوم 14 حزيران/يونيو الجاري.

لكن رئيس اركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي (أبو فدك) قال إن الاستعراض سيقام أواخر الشهر الجاري بالتزامن مع أيام تأسيس الحشد.

جاء حديث “أبو فدك” خلال إشرافه على تدريبات قوات الحشد الشعبي في معسكر “الشهيد ابو منتظر المحمداوي” استعدادا ليوم الاستعراض العسكري، وفق بيان للحشد.

وكان التوتر قد تصاعد بين فصائل من الحشد الشعبي والحكومة العراقية أواخر الشهر الماضي على خلفية اعتقال القيادي في الحشد قاسم مصلح.

وانتشرت فصائل من الحشد الشعبي داخل المنطقة الخضراء وحاصرت عدة مواقع حيوية بينها مزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأثار تحرك قوات الحشد، انتقادات محلية ودولية واسعة النطاق، قبل أن يطلق القضاء العراقي، سراح مصلح، لـ”عدم كفاية الأدلة الموجهة ضده في قضية اغتيال الناشط (إيهاب الوزني)، بعد مدة احتجاز لـ12 يوماً”.