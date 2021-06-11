التحالف الدولي يحدد المسؤولين عن استهداف أرتال الدعم اللوجستي

حدد التحالف الدولي، المسؤولين عن استهداف أرتال الدعم اللوجستي في العراق لاسيما في المحافظات الجنوبية.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي، واين موراتو، في تصريح صحفي، ان “العصابات الخارجة على القانون تهاجم قوافل مدنية لمتعاقدين مدنيين عراقيين يحاولون كسب لقمة عيشهم لهم ولعوائلهم، وان المعدات المحمولة هي لقوات الأمن العراقية”.

وبين، ان “هناك تراجعاً كبيراً بالهجمات التي تستدف الأرتال التي تحمل تجهيزات لقواتنا في العراق” مبينا ان 5% من الأرتال المحمية من قبل القوات العراقية تعرضت للهجوم”.

وأضاف، موراتو، أن “معظم هذه الأرتال محمية من قبل قوات الأمن العراقية وان اقل من 5% من هذه الأرتال المدنية قد هوجمت واغلب هذه الهجمات أدت الى تاثيرات قليلة جدا على سير العمليات،” مؤكداً ان “التحالف يقدم الدعم لقوات الأمن العراقية في حمايتها لأرتال الدعم اللوجستي المدنية العراقية”.

يشار الى ان قوافل أرتال الدعم اللوجستي للتحالف الدولي تتعرض منذ أشهر لهجمات متكررة في العراق لكنها تراجعت نسبياً في الأسبوعين الماضيين.

وأعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، في 30 آيار الماضي، إن مهمة قواته في العراق تحولت من القتال المباشر لداعش الإرهابي إلى تقديم الدعم للقوات العراقية “من خلال تقديم الاستشارات والتدريبات للقوات العراقية”.

وفي أبريل/نيسان الماضي، اتفقت واشنطن وبغداد، في بيان مشترك، على تحول دور قوات التحالف الدولي من محاربة داعش الإرهابي إلى دور “استشاري تدريبي”، مع انسحاب تدريجي للقوات الأجنبية من العراق وفق جدول زمني محدد.

ومنذ 2014، تقود واشنطن تحالفا دوليا لمكافحة داعش، الذي استحوذ على ثلث مساحة العراق آنذاك، حيث ينتشر بالعراق نحو 3000 جندي للتحالف، بينهم 2500 أمريكي.