المفوضية: ماضون بطباعة أكثر من مليون بطاقة بايومترية لاشراك مواليد 2001 – 2003 في الانتخابات

ذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الجمعة، أنها بصدد طباعة أكثر من مليون بطاقة بايومترية جديدة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح صحفي، ان “عدد الناخبين الجدد من المواليد الثلاثة من 2001 إلى 2003 يزيد عن المليونين، مليون منهم طبعت البطاقات الانتخابية خاصتهم، بينما لم تطبع البطاقات الخاصة بالمتبقين”، مشيرة الى أن “المواليد الجدد الذين لم يشاركوا بالانتخابات السابقة من بين المواطنين الذين حدثوا بياناتهم البايومترية فضلاً عن النازحين”.

وأضافت الغلاي، أن “المفوضية أرسلت إلى شركة اندرا الإسبانية ما يقارب المليون و300 ألف من البيانات الشخصية للناخبين لغرض طباعة بطاقات جديدة”.

في وقت سابق، اعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي في تصريح صحفي تابعه NRT عربية، ان “نجاح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتحديث البطاقة الانتخابية البايومترية لنحو مليون ناخب من مواليد أعوام 2001 و2002 و2003”.

وطالب مستشار الكاظمي المفوضية بـ “القيام بكل الاجراءات الاستثنائية العاجلة واللازمة لاستكمال حصول قرابة مليون ونصف مليون ناخب جدد آخرين ضمن المواليد ذاتها على البطاقة الانتخابية الخاصة بهم”، مؤكدا أن “جميع أصحاب هذه المواليد مؤهلون دستوري للمشاركة في الانتخابات المقبلة لكنهم لا يمتلكون الى الآن أي نوع من البطاقات الانتخابية بما فيها القصيرة الأمد، الأمر الذي يهدد بحرمانهم”.