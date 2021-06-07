اجتماع في بغداد لحساب المستحقات المالية لإقليم كوردستان في قانون الموازنة الاتحادية

يتوجه اليوم (7 حزيران 2021) وفد لحكومة إقليم كوردستان إلى بغداد لإجراء محادثات بخصوص تنفيذ مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021، ومن المقرر أن يتم الاتفاق النهائي على صرف حصة إقليم كوردستان من الموازنة.

أعلن مصدر مطلع لشبكة رووداو الإعلامية أن “اجتماعاً عقد يوم أمس بين وزراء المالية والنفط والتخطيط ورئيس الوزراء العراقي، قررت بغداد خلاله صرف حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية”.

وأشار المصدر الذي كان حاضراً في الاجتماع المذكور إلى أن “العراق سيطلق قريباً حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية، ولهذا الغرض سيزور وفد لحكومة إقليم كوردستان بغداد، اليوم، لإتمام الاتفاق النهائي حول الموازنة”.

وتفيد معلومات حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية أن وفد حكومة إقليم كوردستان يتألف من وزير الإقليم لشؤون الحوار مع بغداد، سكرتير مجلس الوزراء، ووزير المالية، إلى جانب لجنة تقنية مرافقة للوفد، وسيبحث الوفد تفاصيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية وإطلاق حصة إقليم كوردستان من الموازنة.

وأعلن نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان الأسبوع الماضي من كويسنجق: “قريبون من الاتفاق النهائي مع بغداد على إطلاق حصتنا من الموازنة، والعملية تتقدم بخطوات جيدة”.

ولدى إجابته على سؤال مقدم نشرة الظهيرة في تلفزيون رووداو، سنكر عبدالرحمن، حول إطلاق حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية قال وزير الإقليم لشؤون الحوار مع بغداد، خالد شواني: “لهذا الغرض نزور بغداد، واليوم سنركز على آلية التنفيذ”.

وأضاف شواني أنهم متفقون سياسياً مع كل الأطراف الشيعية والسنة والحكومة العراقية، والموجود اليوم هو ثمرة جهود حكومة إقليم كوردستان وقد أصبح قانوناً، والباقي هو العمل على وضع الإجراءات التقنية في مسارها.

وعند إجابته عن سؤال: هل بإمكاننا القول إن حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية سيتم إطلاقها؟ قال شواني: “سنجتمع اليوم، واجتماعات الأيام القادمة ستحدد هذا”.

وعن زيارة وفد إقليم كوردستان إلى بغداد واجتماعه مع وزارة المالية الاتحادية العراقية، قال خالد شواني: “زيارتنا لبغداد الأسبوع الماضي واجتماعاتنا مع كل الجهات ذات العلاقة بتنفيذ قانون الموازنة العامة، وفي الأخير اجتمعنا مع رئيس الوزراء العراقي، وكان الهدف هو تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية وحساب المستحقات المالية لإقليم كوردستان في قانون الموازنة، ثم تم تشكيل لجنة لاتخاذ الخطوات النهائية لتنفيذ قانون الموازنة”.

“كان هناك اجتماع للجنة بغداد التي كلفها رئيس الوزراء، وذلك بعد أن أبدينا التزامنا بتنفيذ التزاماتنا لتحدد في المقابل مستحقات إقليم كوردستان، وقد أبلغنا اليوم بأن نزور بغداد مجدداً، وسنزور بغداد اليوم بوفد يتألف من السيد وزير المالية وأنا وسكرتير مجلس الوزراء وفريق تقني من وزارة المالية، وسيكون لنا مساء اليوم اجتماع مع وزارة المالية الاتحادية العراقية لنتباحث بشأن آلية حساب المستحقات المالية لإقليم كوردستان في قانون الموازنة الاتحادية ووضع آلية للتنفيذ”، حسب خالد شواني.