حزب العمال الكوردستاني يختطف ضابطين من البيشمركة في سنجار

أفاد مصدر في قوات البيشمركة الاثنين بأن مسلحي حزب العمال الكوردستاني اختطفوا ضابطين من قوات البيشمركة في مجمع خانصور بمحيط سنجار.

ووقعت عملية الاختطاف في وقت مبكر من صباح اليوم في قرية باري. وتم اقتياد الضابطين إلى جهة مجهولة، حسبما أفاد المصدر.

وقال المسؤول الإداري في قوات البيشمركة العقيد لقمان كولي لكوردستان 24، إن حزب العمال الكوردستاني اختطف الضابطين (فيرو ميرزا عثمان) و(بدل أمين عثمان) في الساعة السادسة من صباح اليوم خلال قضائهما عطلتهما في مجمع خانصور وقرية باري.

وقال أمين عثمان، وهو والد منتسب البيشمركة بَدل في حديث لكوردستان 24 “عندما تلقينا نبأ اختطافهما، توجهنا إلى مسؤولي حزب العمال الكوردستاني في المنطقة وطلبنا منهم إطلاق سراحهما، إلا أن مسؤولي حزب العمال نفوا وجود الضابطين بقبضتهم”.

وتابع “نحن شهود ونشهد بأن مسلحي حزب العمال الكوردستاني اختطفوا ضابطي البيشمركة، وقد أمهلنا حزب العمال مهلة لإطلاق سراحهما أو سنتخذ سبلاً أخرى”.

ويأتي هذا الحادث بعد نحو يومين من هجوم شنه حزب العمال الكوردستاني على البيشمركة في جبل متين على حدود بلدة العمادية مما أودى بحياة خمسة من أفرادها وإصابة سبعة آخرين بجروح.