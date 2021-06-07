“جبهة السلام والحرية” تدعو PKK إلى احترام سيادة إقليم كوردستان وتدين هجومه على البيشمركة

أدانت جبهة السلام والحرية “بشدة” اليوم الاثنين، هجوم حزب العمال الكوردستاني PKK على قوات البيشمركة في إقليم كوردستان الذي أدى إلى استشهاد 5 مقاتلين وإصابة 7 آخرين ، فجر السبت ، داعية PKK إلى احترام سيادة وقوانين الإقليم، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية تحت أية ذريعة ، وعدم الإضرار بمصالح وأمن وسلامة شعب كوردستان.

وقالت الجبهة ، وهي (تحالف سياسي يضم المنظمة الآثورية الديمقراطية، والمجلس الوطني الكوردي السوري ENKS، وتيار الغد السوري، والمجلس العربي في الجزيرة والفرات) في بيان تلقت (باسنيوز) نسخة منه: “بتاريخ الـ 5 حزيران 2021 وإثر كمين نصبه عناصر من PKK في جبل متين بقضاء العمادية في محافظة دهوك بإقليم كوردستان العراق، لدورية تابعة لقوات البيشمركة أثناء تأدية واجبهم الوطني، أدى لاستشهاد خمسة منهم، وجرح آخرين”.

وأضافت ، أن ” هذا الهجوم يُعد تعدٍ سافر على سيادة وأمن وسلامة شعب كوردستان، ومحاولة لزعزعة استقراره”.

كما أكد البيان ، على أنه ” لا بد من الإشادة بالموقف المشرف لقيادة الإقليم، حيث فتح ذراعيه منذ الأيام الأولى لإندلاع الثورة السورية المباركة، ووقف قيادةً وشعباً مع خيار الشعب السوري، حيث استقبل مئات الآلاف من اللاجئين السوريين بمختلف مكوناتهم في مخيمات ومدن ومحافظات الإقليم”.

مردفاً : إننا “في جبهة السلام والحرية، في الوقت الذي نُدينُ فيه الهُجومَ الذي شنّهُ PKK ضد البيشمركة، نعلن عن وقوفنا إلى جانب إقليم كوردستان ، ونعرب عن خالص تعازينا للرئيس مسعود بارزاني، وقيادة رئاسة وحكومة الإقليم، وذوي الشهداء، وعموم شعب كوردستان”.

وختم بيان الجبهة بدعوة PKK إلى ” احترام سيادة وقوانين الإقليم، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية تحت أية ذريعة، وعدم الإضرار بمصالح وأمن وسلامة شعب كوردستان”.