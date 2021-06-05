يونيو 05, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

برلمان كوردستان: حزب العمال بات يشكل خطراً على الإقليم

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فى :أخبار عــامة
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برلمان كوردستان: حزب العمال بات يشكل خطراً على الإقليم

ادانت لجنة شؤون البيشمركة في برلمان كوردستان يوم السبت بهجوم حزب العمال الكوردستاني على قوات البيشمركة في دهوك.

وقالت اللجنة في بيان، إن “حزب العمال ومنذ سنوات طويلة وبحجة الحرب مع الدولة التركية أصبح يشكل خطرا على اقليم كوردستان، ولعدة مرات استشهد شبان من الإقليم ومن جانب آخر بات هذا الصراع سببا في اخلاء وتدمير مئات القرى في الشريط الحدودي”.

وطالبت اللجنة الحزب بتحويل صراعهم الى داخل الاراضي التركية وألّا يكونوا سببا في تعرض مكاسب الإقليم وسيادته للخطر واحترام حدود الإقليم وأمنه واستقراره

كما دعت اللجنة في بيانها إلى حل مشكلة تركيا وحزب العمال الكوردستاني بالطرق السلمية وحل هذه المشكلة على الأراضي التركية.

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