مسرور بارزاني يدين هجوم حزب العمال على البيشمركة ويدعو لموقف موحد بوجه “العدوان”

أدان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني السبت الهجوم الدموي الذي شنه حزب العمال الكوردستاني على قوات البيشمركة في محيط بلدة العمادية، وقال إن على البرلمان والقوى السياسية اتخاذ موقف موحد تجاه هذا الاعتداء.

وتأتي هذه الإدانة بعد أن شن حزب العمال في وقت سابق من اليوم هجوماً على قوة تابعة للبيشمركة مما أودى بحياة خمسة من أفرادها وإصابة أربعة آخرين بجروح على سفح جبل متين بينما كانت تلك القوة تقوم بواجبها الميداني لفرض الأمن في القرى الحدودية.

ونصب مسلحو حزب العمال الكوردستاني كميناً لدورية البيشمركة لدى توجهها إلى القرى الحدودية، واعترضوا طريقها قبل أن يستهدفوها بصاروخ. وأقرت وسائل الإعلام التابعة لحزب العمال بإطلاق النار على البيشمركة التي ترافقها قوة من حرس الحدود.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر “أدين بأشد العبارات هجوم حزب العمال الكوردستاني على البيشمركة”، وأعرب عن تعازيه لـ”عائلات الشهداء الخمسة والجرحى”.

وسبق أن هاجم حزب العمال الكوردستاني قوات البيشمركة في المناطق الحدودية داخل أراضي الإقليم، وهو ما جوبه بسيل من الإدانات العالمية ضد الحزب.

وقال مسرور بارزاني “في هذه اللحظة الملحة، أحث برلمان كوردستان والأحزاب السياسية على التحدث بصوت واحد ضد هذا العدوان”.

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وكانت حكومة إقليم كوردستان قد طالبت حزب العمال مراراً بمغادرة أراضي الإقليم التي باتت مسرحاً لأعمال العنف بينه وبين الدولة التركية.

ولا يزال حزب العمال الكوردستاني يرفض دعوات حكومة إقليم كوردستان وغالباً ما ينتهك قوانينها ويهاجم الأجهزة الرسمية في الإقليم.