رغبة سعودية في توسيع العلاقات مع إقليم كوردستان في مختلف المجالات

استقبل الزعیم الكوردی مسعود بارزانی ، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل ، الیوم الخمیس ، القنصل السعودي الجديد لدى أربيل محمد بن سلمان العسيري.

خلال اللقاء ، أشاد الدبلوماسي السعودي بالازدهار والتطور المتحقق في إقليم كوردستان رغم التحديات الكثيرة ، معبراً للرئيس بارزاني عن رغبة بلاده في توسيع علاقاتها مع الإقليم في قطاعي الاستثمار والاقتصاد والمجالات الأخرى.

من جانبه ، سلط الزعيم الكوردي الضوء على العلاقات التأريخية بين الشعبين الكوردستاني والسعودي ، شاكراً المملكة على دعمها لإقليم كوردستان و مساعدة النازحين واللاجئين وتخفيف العبء عن كاهل إقليم كوردستان فيما يتعلق بهذا الجانب.

الرئيس بارزاني تمنى للقنصل الجديد الموفقية والنجاح في مهامه بإقليم كوردستان.