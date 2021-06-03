يونيو 04, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

رغبة سعودية في توسيع العلاقات مع إقليم كوردستان في مختلف المجالات

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فى :أخبار عــامة
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رغبة سعودية في توسيع العلاقات مع إقليم كوردستان في مختلف المجالات

استقبل الزعیم الكوردی مسعود بارزانی ، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل ، الیوم الخمیس ، القنصل السعودي الجديد لدى أربيل محمد بن سلمان العسيري.

خلال اللقاء ، أشاد الدبلوماسي السعودي بالازدهار والتطور المتحقق في إقليم كوردستان رغم التحديات الكثيرة ، معبراً للرئيس بارزاني عن رغبة بلاده في توسيع علاقاتها مع الإقليم في قطاعي الاستثمار والاقتصاد والمجالات الأخرى.

من جانبه ، سلط الزعيم الكوردي الضوء على العلاقات التأريخية بين الشعبين الكوردستاني والسعودي ، شاكراً المملكة على دعمها لإقليم كوردستان و مساعدة النازحين واللاجئين وتخفيف العبء عن كاهل إقليم كوردستان فيما يتعلق بهذا الجانب.

الرئيس بارزاني تمنى للقنصل الجديد الموفقية والنجاح في مهامه بإقليم كوردستان.

 

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