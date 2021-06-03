وزير صحة اقليم كوردستان ينفي تفشي “الفطر الأسود” : غير معد وخطر في حالة واحدة فقط

نفى وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان د.سامان برزنجي، اليوم الخميس ، تفشي مرض “الفطر الاسود” في الإقليم ، مشيراً الى انه غير معد ولا يشكل خطرا إلا في حالة واحدة فقط .

د.برزنجي الذي كان يتحدث للصحفيين، قال ان “مرض الفطر الاسود لا يشكل خطرا إلّا على الاشخاص الذين يعانون من امراض مزمنة ومناعتهم ضعيفة”، موضحاً أن “هذا المرض غير معد وهو ينتشر في الأماكن الوسخة”.

واكد برزنجي ان “الفطر الأسود” غير متفش في اقليم كوردستان، لافتاً الى وجود حالة واحدة فقط في محافظة السليمانية يُشتبه بإصابتها بالمرض ولا تزال الحالة تخضع للفحوصات المخبرية.

وينتج الفطر الأسود عن العفن الموجود في البيئات الرطبة مثل التربة أو السماد ، ويمكن أن يهاجم الجهاز التنفسي . وهو مرض غير معدٍ ولا ينتقل من شخص لآخر.

هذا وكان المتحدث باسم صحة إقليم كوردستان أكد ، امس الأربعاء، أن مرض «الفطر الأسود» مرض قديم وسجلت حالات إصابة به في كوردستان خلال السنوات السابقة، مؤكداً خلو الإقليم من الإصابات بالمرض حالياً.

وقال د. آسو حويزي: «مرض الفطر الأسود مرض قديم ويتسبب بوفاة آلاف الأشخاص حول العالم سنوياً»، مشيراً إلى أنه «خلال السنوات الماضية تم تسجيل حالة وفاة بسبب المرض في إقليم كوردستان، حيث توفي مريض مسن ويعاني من العديد من الأمراض المزمنة بسبب العفن الأسود بمدينة السليمانية، لكن حالياً لا توجد أي إصابة بهذا المرض في إقليم كوردستان».