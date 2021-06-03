صحة كوردستان تكشف عن حصتها من شحنة لقاح “سينوفارم” القادم إلى العراق

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان ، اليوم الخميس، انه من المنتظر ان تصل نصف مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا اليوم الى مطار بغداد الدولي، ومن ضمنها حصة إقليم كوردستان والتي تبلغ 60 الف جرعة.

د.آسو حويزي، أكد لـ(باسنيوز) ، إن “اللقاح الذي سيصل الى العراق ومن ضمنه حصة الإقليم هو من نوع سينوفارم الصيني”.

مشيرا الى ان “هناك اكثر من 175 الف شخص قاموا بتسجيل اسمائهم للحصول على اللقاح في إقليم كوردستان، وتم تطعيم 110 الاف منهم لحد الآن، ولا تزال العملية مستمرة”.