تركيا تعلق على قطع غابات الإقليم.. وتعلن: نخطط لفتح بوابات جديدة مع العراق

علقت تركيا على أنباء قطع جيشها للأشجار والغابات في اقليم كردستان خلال قصف مواقع لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وقال السفير التركي الجديد في بغداد علي رضا غوناي في تصريح صحفي “هناك خطأ كبير فيما يتم تداوله عن قيام جهات تركية بقطع الأشجار في إقليم كردستان ونقلها إلى تركيا”.

وبين، أنه تباحث مع الجانب العراقي في قضية قطع الأشجار في المناطق الواقعة في خط المواجهة بين الجيش التركي ومقاتلي حزب العمال الكردستاني بإقليم كوردستان، مشيراً إلى وجود “تضليل وخطأ كبير بشأن مسألة قطع الأشجار”.

وجاء تصريح غوناي بعد استدعاء نائب رئيس البرلمان ، بشير الحداد، للسفير التركي على خلفية الانتهاكات والخروقات المستمرة للجيش التركي للأراضي العراقية، ومطالبته بتقديم توضيح بشأن ما يتم تداوله حول قيام الجيش التركي بقطع الأشجار في مناطق إقليم كردستان ونقلها بواسطة شاحنات إلى الطرف التركي.

وانتشرت أنباء عن قيام الجيش التركي بقطع الاشجار في المناطق التي يسيطر عليها، بالاستعانة بشركة خاصة بقطع الأشجار، ونقلها إلى تركيا، ووفقاً لرئيس لجنة البيشمركة في برلمان إقليم كردستان، ريفنك هروري، يتم قطع أشجار القرى الكردية ونقلها إلى تركيا بعد احتراقها جراء القصف.

وأشار السفير التركي، الى أن “عدّة نقاط ومواضيع تخللت الاجتماع مع الطرف العراقي، وأن هناك رؤية مشتركة لدى الجانبين في أهمية العلاقة المشتركة بين الطرفين وأهمية تطويرها على المدى الطويل”.

وأكد غوناي أن الأمن والاستقرار في العراق يؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار تركيا، مردفاً بأنه تم طرح أفكار مشتركة لحل مشكلة المياه في العراق بشكل دائم وليس بشكل آني.

وبين السفير التركي أن هناك اتفاق عراقي تركي على أهمية تطوير العلاقات المتبادلة والتعاون من أجل حل جميع المسائل التي بحثناها بشكل دائم، وان “سلامة العراق هي سلامة تركيا”.

وفي وقت سابق، لوح السفير التركي لدى بغداد، بفترة واعدة ستبدأ بين العراق وتركيا، وأن سفارته ستتبع دبلوماسية تمس كافة الشرائح في العراق.

وأوضح غوناي أن “السفارة ستكثف فعالياتها في عموم العراق خلال الفترة القادمة، وأنه يخطط لإجراء زيارات مكثفة لجميع محافظات العراق بغض النظر عن اختلافات المذهب والعرق”.

ولفت إلى أن “العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا والعراق مستمرة، وأن الجانب التركي يعمل على إكساب هذه العلاقات زخماً جديداً”.

وذكر أن البلدين يسعيان لتحقيق الأهداف المنشودة في العلاقات التجارية بينهما، وأن حجم التبادل التجاري بينهما تجاوز الهدف المتمثل بـ 20 مليار دولار سنوياً.

وأكد السفير التركي، أن بلاده تهدف إلى رفع حجم تجارتها مع العراق، ودعم مساعي تنويع مصادر اقتصاد العراق، وجعل البلد الأخير ممر تجاري مهم في المنطقة، كاشفاً عن دراسة تركيا لإمكانية فتح عدد من البوابات الحدودية الجديدة مع العراق.