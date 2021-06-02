القنصل السعودي الجديد يؤكد حرصه على تطوير علاقات بلاده مع إقليم كوردستان

أكد القنصل السعودي الجديد في إقليم كوردستان، محمد العسيري، يوم الأربعاء، حرصه على تطوير العلاقات بين بلاده والإقليم في مختلف المجالات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم، أن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، استقبل في أربيل القنصل العام الجديد للمملكة العربية السعودية في الإقليم محمد بن سليمان العسيري، مؤكداً تقديم كل الدعم من الجهات المعنية في إنجاح مهام وأعمال القنصلية.

من جانبه، أكد القنصل السعودي أنه سيبذل كل جهد من أجل مزيد من التقدم في العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة العربية السعودية وتوسيع مجالات الشراكة والتعاون بين الجانبين.

وأشار البيان إلى أن الجانبين ناقشا أوضاع المنطقة عموماً، وعلاقات العراق وإقليم كوردستان مع الدول المجاورة، وفرص العمل وتشغيل رؤوس الأموال الأجنبية في إقليم كوردستان ومسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك من الجانبين.