صحة إقليم كوردستان توجّه المواطنين بإجراءات للحماية من الفطر الاسود

سجل إقليم كوردستان أمس الثلاثاء، أول حالة وفاة بالفطر الأسود، بين المصابين بفيروس كورونا في محافظة السليمانية .

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في إقليم كوردستان آسو حويزي، لشبكة رووداو الإعلامية إنه “لا يجب أن يخاف المواطنون من هذا المرض، وإنما عليهم الحفاظ على النظافة في كافة الأماكن، ولا تزال وفاة المصاب بالفطر الأسود في السليمانية في محل شك”.

حويزي، أوضح أن “أسباب وفاة المصاب بالفطر الأسود غير واضحة تماماً حتى الآن، وبحاجة إلى بحث أوسع، لمعرفة ما إذا كانت أسباب الوفاة هي الفطر الأسود، أم أنه توفي بسبب سنه، حيث كان يبلغ 78 عاماً، ويعاني من مرضٍ مزمن، وكان قد أجرى عملية جراحية، من ثم أصيب بكورونا، لذا لا يمكننا التأكيد 100% بأنه توفي بالفطر الأسود الذي كان قد ظهر على جسده”.

المتحدث باسم وزارة الصحة في إقليم كوردستان، أضاف أن “الأكثر عرضةً للإصابة بالفطر الأسود، هم المصابون بداء السكري والأمراض المزمنة والإيدز والسرطان، ومن يعانون من ضعفٍ في المناعة، وهذا لا يستدعي الخوف، لأن المرض غير معدٍ”.

حويزي أكد على استعداد إقليم كوردستان، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الفطر الأسود، تماماً مثل ما فعلته إزاء التصدي لكورونا.

ودعا حويزي المواطنين، إلى الالتزام بالنظافة وحماية أنفسهم من التعرض للغبار، والتقيد بالإجراءات الوقائية، خاصةً من يعانون من ضعفٍ في مناعتهم، وعليهم الابتعاد عن المناطق التي تحتوي منتجات زراعية، لأن الفطر متواجد في البيئة المحيطة.

وبشأن المتوفى في السليمانية، قال الطبيب المختص في الأمراض الباطنية كوران هورامي، إن “المريض كان قد عاد من الأنبار قبل شهرين، وأصيب بفيروس كورونا قبل اسبوعين، وكان يعاني من مرضٍ في القلب، حيث تم تسجيل 6 إصابات في العراق بالفطر الأسود، توفي منهم اثنان في الناصرية”.

هورامي أكد أن “الفطر الأسود لا علاقة له بكورونا، وإنما بنقص المناعة، لذا فخطورة التعرض له بين المصابين بكورونا أكبر من غيرهم، إضافةً إلى مرضى السكري، فهناك خوف عليهم من الإصابة به”.

وكشفت صحة ذي قار، تسجيل 4 إصابات وحالتي وفاة بالفطر الأسود في الناصرية.

وأكد المتحدث باسم دائرة صحة ذي قار عمار الزاملي، لشبكة رووداو الإعلامية، الثلاثاء (1 أيار 2021)، أنه “تم تسجيل 4 حالات إصابة بالفطر الأسود في الناصرية، وحالتي وفاة، وذلك إثر مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا”.

وأضاف الزاملي، أن “حالات الإصابة بالفطر الأسود، تأتي إثر مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بسبب الضعف الذي يسببه الفيروس في المناعة”.

الزاملي أهاب بوسائل الإعلام، بعدم التهويل وإثارة الخوف بين المواطنين حول الإصابات بالفطر الأسود، كونه أحد مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، داعياً إلى تحفيز المواطنين على تلقي اللقاح المضاد للفيروس”.

وكانت مديرية صحة محافظة ذي قار أعلنت الاثنين، عن تسجيل وفاة بـ”الفطر الأسود” في مدينة الناصرية.

وقال مدير عام صحة ذي قار، صدام الطويل، إنه “تم تسجيل إصابة بالفطر الأسود تعود لأحد المتوفين في مدينة الناصرية، مركز المحافظة”.

وأضاف أن “الحالة تم اكتشافها بـ(الصدفة) أثناء استخراج شهادة الوفاة لشخص توفي نتيجة مضاعفات كورونا”.

وكانت لجنة الصحة النيابية، قد شكلت في وقت سابق، لجنة استشارية لدراسة عدوى الفطر الأسود والتعاون مع وزارة الصحة لوضع تدابير تمنع دخول أية حالات إلى العراق.

والفطر الأسود –”ميوكورمايكوسيس” (black fungus) ويعرف أيضا باسم “الفطر العفني” أو “فطار الغشاء المخاطي” (Mucormycosis)- هو عدوى فطرية نادرة تتسبب في اسوداد البشرة حول الأنف أو تحول لونها، وتُصيب المريض بضعف الرؤية أو ازدواجها، وآلام في الصدر وصعوبات في التنفس وسعال مصحوب بالدم.

وتحدث العدوى نتيجة للتعرض لعفن يوجد عادة في التربة والسماد الطبيعي والنباتات والفواكه والخضراوات المتحللة، ويؤثر “الفطر العفني” على الجيوب الأنفية والمخ والرئتين، ويمكن أن يهدد حياة المصابين بالسكري أو المصابين بنقص المناعة الشديد، مثل مرضى السرطان أو المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة “الإيدز”.

وقال خبراء إن زيادة استخدام أدوية بعينها في جائحة “كوفيد-19” لكبح الجهاز المناعي ربما يكون السبب في زيادة الحالات، وفقا لرويترز.

وتوضح بيانات المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن معدل الوفاة بمرض الفطر الأسود يبلغ 54%، وربما تتباين هذه النسبة بناء على حال المرضى والعضو الجسدي المصاب.

وبدأ الحديث عن الفطر الأسود منذ نحو أسبوعين، مع إعلان الهند رصد انتشار متسارع للمرض ضمن المصابين والمتعافين من فيروس كورونا، وتجاوز عدد حالات الإصابة بالفطر الأسود القاتل تجاوزت 10 آلاف حالة في البلاد، ضمن انتشار متواصل للمرض ينذر بتحوله إلى وباء في البلاد، لذلك ربط المغردون المرض بفيروس كورونا، وعبروا عن خوفهم من انتشاره في بلدانهم.