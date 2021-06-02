يونيو 03, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

اقليم كوردستان يسجل 781 حالة شفاء جديدة من كورونا

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
112 مشاهدات

اقليم كوردستان يسجل 781 حالة شفاء جديدة من كورونا

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 781 حالة شفاء جديدة من كورونا في عموم الاقليم.

وجا في بيان الوزارة المرقم “462”،  ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1. الفحوصات: (9190 فحوصات جديدة)

• (3087) اربيل

• (2496) السليمانية

• (3019) دهوك

• (0) حلبجة

• (497) كرميان

• (91) رابرين

2. الاصابات: (653 اصابات جديدة)

• (121) اربيل

• (223) السليمانية

• (250) دهوك

• (0) حلبجة

• (47) كرميان

• (2) رابرين

3. الشفاء: (781 حالات شفاء جديدة)

• (268) اربيل

• (214) السليمانية

• (224) دهوك

• (17) حلبجة

• (48) كرميان

• (10) رابرين

4. الوفيات: (10 حالات وفاة)

• (3) اربيل

• (3) السليمانية

• (2) دهوك

• (2) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد كورونا والاتصال بالخط الساخن ” 122″ لاية حالة طارئة.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi