اقليم كوردستان يسجل 781 حالة شفاء جديدة من كورونا

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 781 حالة شفاء جديدة من كورونا في عموم الاقليم.

وجا في بيان الوزارة المرقم “462”، ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1. الفحوصات: (9190 فحوصات جديدة)

• (3087) اربيل

• (2496) السليمانية

• (3019) دهوك

• (0) حلبجة

• (497) كرميان

• (91) رابرين

2. الاصابات: (653 اصابات جديدة)

• (121) اربيل

• (223) السليمانية

• (250) دهوك

• (0) حلبجة

• (47) كرميان

• (2) رابرين

3. الشفاء: (781 حالات شفاء جديدة)

• (268) اربيل

• (214) السليمانية

• (224) دهوك

• (17) حلبجة

• (48) كرميان

• (10) رابرين

4. الوفيات: (10 حالات وفاة)

• (3) اربيل

• (3) السليمانية

• (2) دهوك

• (2) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد كورونا والاتصال بالخط الساخن ” 122″ لاية حالة طارئة.