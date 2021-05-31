مايو 31, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

الرئيس بارزاني يرحب بتعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وجورجيا

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فى :أخبار عــامة
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الرئيس بارزاني يرحب بتعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وجورجيا

استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الاثنين في صلاح الدين، السفير الجورجي لدى العراق زازا كانديلاكي، وفق بيان أصدره مقر البارزاني.

وأضاف البيان أن السفير الجورجي عبر خلال اللقاء عن بالغ تقديره للتاريخ النضالي للرئيس بارزاني، ولكفاح وتضحيات شعب كوردستان في سبيل الحرية. كما أعلن عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إقليم كوردستان وتعيين قنصل فخري لبلده في أربيل.

وفي ذات الاجتماع، رحب الرئيس بارزاني بتعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وجورجيا وتمنى أن تشهد تلك العلاقات خطوات التقدم نحو الأمام.

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