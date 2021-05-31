خلال لقائه مسرور بارزاني.. العيداني يرد على اتهام إقليم كوردستان باستغلال خيرات البصرة

فنّد محافظ البصرة، أسعد العيداني، اليوم الإثنين، الاتهامات الموجهة لإقليم كوردستان “بتطوير نفسه على حساب البصرة والمحافظات الأخرى غير صحيحة”، مشيراً إلى المحافظة “استفادت كثيراً من التجربة الناجحة التي ينعم بها إقليم كوردستان في إعادة الإعمار وتوفير الخدمات”.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني لمحافظ البصرة، أسعد العيداني اليوم الإثنين، (31 أيار 2021)، في أربيل، خلال لقاء حضره عضو مجلس النواب العراقي آراس حبيب كريم.

ونقل بيان صادر عن حكومة إقليم كوردستان عن العيداني قوله إن “البصرة استفادت كثيراً من التجربة الناجحة التي ينعم بها إقليم كوردستان في إعادة الإعمار وتوفير الخدمات”، مبيناً أن “المزاعم التي تتهم الإقليم بتطوير نفسه على حساب البصرة والمحافظات الأخرى غير صحيحة”.

وشدد محافظ البصرة على “ضرورة أن تكون الحكومة العراقية اتحادية وليست مركزية، وأكد على أهمية مشاركة الإقليم والمحافظات العراقية الأخرى بشكل حقيقي في إدارة السلطة وعملية صنع القرار”، مؤكداً أنه “لا يمكن حكم العراق مركزياً”.

بدوره، عبّر مسرور بارزاني عن “الاستعداد التام لإقليم كوردستان من أجل التعاون والتنسيق مع محافظة البصرة وعموم المحافظات العراقية الأخرى”.

وأضاف رئيس حكومة إقليم كوردستان أن “العراق بلد غني بالموارد البشرية والطبيعية، وأمامه فرصة ليكون أحد أكثر بلدان المنطقة تقدماً إذا ما كان هناك حكم جيد وإدارة جيدة”.

وفي شباط الماضي، أكد نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قوباد طالباني في مقابلة مع جريدة الصباح الرسمية، استعداد الإقليم للتنازل عن حصته من الموازنة التي قال إن نسبتها لا تتجاوز 5% إذا كانت السبب وراء حرمان المحافظات الجنوبية من الخدمات والإعمار، متسائلاً في الوقت ذاته عن أوجه إنفاق بقية مبالغ الموازنة الـ95%.

طالباني أوضح حينذاك أن “الحصة الحقيقية لإقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية لا تتجاوز 5% بعد طرح المصاريف السيادية، وإذا كانت هذه النسبة التي تذهب للإقليم هي السبب بتدهور الخدمات في المحافظات الجنوبية وعدم إعمارها فنحن متنازلون عنها، ونتساءل بدورنا أين تذهب بقية الـ95% من الموازنة؟”.

وتشير تقديرات برلمانية إلى أن العراق يخسر ما يقارب 10 مليارات دولار سنوياً بسبب عمليات الفساد في المنافذ الحدودية وسيطرة الأحزاب وعناصرها العسكرية على الحدود وكافة النشاطات التجارية، حيث أن ما يصل إلى خزينة الدولة أقل من 6 مليارات دولار، من أصل 16 مليار دولار سنوياً.

ويجري الحديث بين الحين والآخر عن تحميل إقليم كوردستان مسؤولية تدهور الأوضاع في بقية محافظات العراق، لكن السياسين الكورد يعزون محاولات الإساءة لإقليم كوردستان في الشارع العراقي إلى عدة أسباب ومنها التشويه السياسي من قبل بعض الأطراف وكذلك عدم وجود تواصل مباشر مع الشارع غير الكوردي بالشكل الذي يمنع تزييف الحقائق.