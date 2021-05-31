العراق يسجل 4270 إصابة جديدة و24 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 4270 إصابة جديدة و24 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الإثنين (31 أيار 2021)، أنه تم تسجيل 4270 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق، ليرتفع عدد المصابين الكلي في البلاد منذ بدء انتشار الفيروس ولحد الآن إلى 1201352 إصابة.

أما عدد حالات الشفاء الجديدة من الفيروس فقد بلغت 4990 حالة شفاء، ليرتفع مجموع المتعافين من الفيروس في العراق إلى 1116456 حالة، لحد الآن.

في حين تم تسجيل 24 حالة وفاة جديدة جراء الجائحة، ليصبح مجموع المتوفين في العراق جراء الفيروس لغاية الآن 16375 حالة وفاة، وفقاً لبيان وزارة الصحة العراقية.

وتم كذلك تسجيل 17907 حالة لقاح جديدة ضد الفيروس، ليرتفع عدد المتلقين للقاحات في العراق لحد الآن 594927 شخصاً.