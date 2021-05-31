بالصور.. ضبط خمسة صواريخ كانت معدة للإطلاق باتجاه أربيل

ضبطت القوات الأمنية في كركوك، اليوم الإثنين، (31 أيار 2021)، خمسة صواريخ كانت معدة للإطلاق باتجاه أربيل.

وأفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية في كركوك، هردي محمد، بأن المكان الذي تم فيه العثور على الصواريخ الخمسة هو منطقة “ساليي” بين قريتي حسار ودارمان على بُعد 10 إلى 15 كلم من كركوك.

وتابع أن القوات الأمنية ضبطت الصواريخ قبل أن يتمكن واضعوها من إطلاقها باتجاه الأهداف التي كانت مرسومةً لها.

وبحسب مصادر محلية من سكان المنطقة فإن قوة مسلحة شوهدت في وقت متأخر من الليلة الماضية، دون أن تتبين الجهة التي تتبع لها.

وأوضح مراسل رووداو أن الأهالي أبلغوا السلطات الأمنية بوجود الصواريخ، التي وصلت إلى المكان وضبطت الصواريخ وبدأت بالتحقيقات.

إلى ذلك، أشارت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه إلى “ضبط 5 صواريخ نوع غراد ومنصات الإطلاق، حيث كانت هذه الصواريخ جاهزة للاطلاق، في قرية احصار التابعة الى ناحية كوبري بمحافظة كركوك ضمن أعمال الفوج الأول لواء 31 بالفرقة الثامنة في الجيش العراقي، تم التعامل معها من قبل خبراء المتفجرات”.

ولفت البيان إلى أن عملية الضبط جاءت “بناءً على معلومات استخباراتية وردت الى استخبارات ومكافحة ارهاب الدبس في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية ومركز شرطة التون كوبري في شرطة كركوك”.