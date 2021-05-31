بالاسماء.. مفوضية الانتخابات تستبعد 20 مرشحاً من السباق الانتخابي

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، استبعاد 20 مرشحا من السباق الانتخابي بسبب “مخالفات ارتكبوها”.

وذكرت المفوضية في بيان أن “الاستبعاد جاء بسبب مخالفة المرشحين أحكام الفقرة ثالثا من المادة (8) من قانون الانتخابات”.

وتضم قائمة المستبعدين كل من: “1- ذياب محمد محمد أسعد 2- ريسان مقداد حسين الغراوي 3- ناظم زاير حطاب تعبان 4- نبيل محمد منشد مناحي 5- علي درويش علي درويش 6- فالح عبدالعالي طاهر حسين 7- علي يوسف حمود طلفاح 8- علي سالم سعد نبهان 9- كاظم جلاوي دغيش حجي البديري 10- باسم عبدالله سلطان 11- علي هادي صالح محي 12- حسن فرحان حسين خليفة 13- حنان هندي حمد عناز 14- حياة كاظم سلمان ذجر 15- بسمان ذنون سعيد الظاهر 16- أحمد اسماعيل مجيد بهران 17- اياد عبود حمود محمد 18- محمد حسين علي خضير 19- أحمد عبدالله عبد خلف- 20- معروف جاسم عبود مهدي الشمري”.

وستسمح المفوضية للأحزاب السياسية والتحالفات باستبدال مرشحيها المستبعدين خلال 3 أيام من تاريخ التبليغ بالقرار.

وسيكون القرار قابلا للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لنشره، استنادا إلى أحكام المادتين (19/ أولا) و (20/ أولا) من قانون المفوضية، على أن يتم إعادة المرشح المستبعد في حال حصوله على حكم لصالحه.