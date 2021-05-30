مايو 31, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

مسرور بارزاني ووزير الزراعة الاتحادي يبحثان سبل تبادل تسويق المنتجات الزراعية بين كوردستان وباقي العراق

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
137 مشاهدات

مسرور بارزاني ووزير الزراعة الاتحادي يبحثان سبل تبادل تسويق المنتجات الزراعية بين كوردستان وباقي العراق

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 30 أيار / مايو) 2021، وزير الزراعة في الحكومة الاتحادية محمد كريم الخفاجي.

وجرى في اللقاء، بحث سبل تطوير التعاون بين وزارة الزراعة في الحكومة الاتحادية ووزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان، ولا سيما بشأن مسألة تسويق المنتجات والمحاصيل بين إقليم كوردستان ووسط العراق وجنوبه وبالعكس.

كما تمت مناقشة موضوع استلام الحكومة الاتحادية لكمية القمح من مزارعي إقليم كوردستان، والتي يتم تحديدها سنوياً، كذلك تطرق الاجتماع إلى تقديم شهادات اعتماد علمية خاصة بالمحاصيل والمنتجات الزراعية في الإقليم.

 

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi