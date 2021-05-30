العراق يتذيل قائمة الدول «السعيدة» في العالم

تذيّل العراق، مجدداً، قائمة الدول «السعيدة» في العالم، وفق المؤشر العالمي للعام 2021.

ويعاني العراق منذ عقود صراعات داخلية وحروب، إلى جانب تفشي الفساد والمحسوبيات وسطوة الإرهاب ونقص فرص العمل وانعدام الخدمات، ما دفع بنسبة كبيرة من المواطنين إلى مغادرة البلاد، أو التفكير جدياً بذلك.

ووفق القائمة التي نشرها موقع World Population Review والتي تصنف 153 دولة وفق مؤشر السعادة، فقد احتل العراق الترتيب 110 عالمياً والثامن في الشرق الأوسط.

واعتمد التصنيف على أداء الدول من خلال 6 مؤشرات، وهي:

– الناتج المحلي الإجمالي للفرد

– الضمان الاجتماعي

– متوسط العمر الصحي المتوقع

– الحرية في اتخاذ القرارات الشخصية

– كرم عامة السكان

– مستويات الفساد الداخلي والخارجي

وجاء تصنيف دول الشرق الأوسط وفق مؤشر السعادة على الشكل التالي:

1 – إسرائيل 14 عالمياً

2 – الإمارات 21 عالمياً

3 السعودية 27 عالمياً

4 – البحرين 40 عالمياً

5 – الكويت 47 عالمياً

6 – ليبيا 80 عالمياً

7 – تركيا 93 عالمياً

8 – العراق 110 عالمياً

9 – لبنان 111 عالمياً

10 – إيران 118 عالمياً

11 – الأردن 119 عالمياً

12 – فلسطين 125 عالمياً

12 – تونس 128 عالمياً

13 – مصر 138 عالمياً

14 – اليمن 146 عالمياً