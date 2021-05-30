تحذير للعراقيين من نهاية الأسبوع الحالي

توقع متنبئ جوي، قدوم موجة حر نهاية الأسبوع الحالي.

وقال صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك :”موجة حارة قادمة مع نهاية الأسبوع الحالي و درجات حرارة تصل الى 50 مئوية في مدن الجنوب وأقل قليلاً في باقي المدن”.

وبين، ان “رياح البوارح هي رياح موسمية تهب كل بداية موسم صيف من الاتجاه الشمالي الغربي وتكون شديدة الجفاف، تنشط على فترات وهذا النشاط والهدوء يستمر 40 يوما يبدأ من بداية حزيران، مما يتسبب عنه إثارة الغبار والأتربة نهاراً”.

ولفت عطية الى، ان “سرعة رياح البوارح تصل أحياناً خلال النهار إلى أكثر من 55كم/ ساعة، وقد تؤدي إلى تشكل العواصف الغبارية في الحالات الشديدة”.

وتابع “تسيطر على وسط وجنوب العراق والكويت وشمال شرق السعودية وتصل حتى الإمارات”.