ارتفاع كبير في حالات الشفاء من «كورونا» بإقليم كوردستان

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، تسجيل (5) وفيات و(198) إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إنها أجرت خلال اليوم الماضي (5553) فحص «كورونا» على مستوى إقليم كوردستان، وبموجبها تم تسجيل (198) إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، (16) منها في محافظة أربيل، (32) في محافظة السليمانية، (150) في محافظة دهوك، (0) في محافظة حلبجة، (0) في إدارة گرميان، و(0) في إدارة راپرين.

وأشارت الوزارة إلى تماثل (1104) مصاباً للشفاء خلال اليوم المنصرم، (205) منهم في محافظة أربيل، (112) في محافظة السليمانية، (745) في محافظة دهوك، (10) في محافظة حلبجة، (23) في إدارة گرميان، و(9) في إدارة راپرين.

وأكدت الوزارة تسجيل (5) وفاة بسبب الفيروس خلال اليوم الماضي، (3) في محافظة أربيل و(0) في محافظة السليمانية، (1) في محافظة دهوك، (0) في محافظة حلبجة، (1) في إدارة گرميان، (0) وفي إدارة راپرين.

وبلغ عدد المصابين الكلي بفيروس «كورونا» المستجد في الإقليم (١٦٨٨٦٢) مصاباً، تماثل (١٥٥٠٦٩) مصاباً منهم للشفاء التام، وبقي (٩٥٢٧) مصاباً في المشافي يتلقون العلاج، فيما توفي منهم (٤٢٦٦) شخصاً.