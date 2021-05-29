بعد اختفائه قبل أسابيع .. العثور على جثة بيشمركة سابق مقتولاً في شنگال

كشف مسؤول في قوات البيشمركة، اليوم السبت، عن العثور على جثة بيشمركة سابق في قضاء شنگال (سنجار)، بعد اختفائه قبل أسابيع.

وقال ميرزا خلف، المسؤول قيادة شنگال لقوات البيشمركة، لـ (باسنيوز)، إن «بيشمركة سابق يدعى (محسن عيسى مراد)، المقيم في مخيم كبرتو بمحافظة دهوك، ذهب إلى شنگال لإنجاز بعض الأعمال قبل أسبوعين، وانقطعت أخباره منذ ذلك الوقت، ويوم أمس الجمعة، تم العثور على جثته بين قريتي بورك ودوهولا في شنگال، ونقلت إلى الطب العدلي».

وأضاف «بعد البحث والتحقيق، تأكد أن الجثة تعود للبيشمركة المذكور، وأنه كان خطف من قبل مجهولين في شنگال»، مشيراً إلى مشاهدة آثار الإطلاقات النارية على جثمانه.

وسجلت العشرات من حوادث الخطف والاغتيال في شنگال، في أعقاب استيلاء ميليشيات الحشد والجماعات التابعة لحزب العمال الكوردستاني PKK على القضاء، ما أثار مخاوف النازحين من العودة إلى مناطقهم.