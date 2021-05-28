مايو 28, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

بيان من الحشد الشعبي حول قضية ‘قاسم مصلح’

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فى :أخبار عــامة
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بيان من الحشد الشعبي حول قضية ‘قاسم مصلح’

نفت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، صدور أي بيان يخص قضية قاسم مصلح، موضحة ان كل ما صدر من بيانات تعتبر مزيفة.

وقالت مديرية اعلام الحشد في بيان، اليوم الجمعة (28 ايار 2021)، انها “تنفي صدور أي بيان يخص قضية قاسم مصلح قائد عمليات الأنبار للحشد لغاية الآن، وان كل ما صدر من بيانات تعتبر مزيفة”.

واضاف البيان، انه “نتمنى من وسائل الإعلام والجمهور العزيز التعامل مع البيانات والأخبار الرسمية الصادرة من الهيئة عبر الموقع الرسمي للحشد الشعبي على الويب وعلى باقي قنوات الإتصال الرسمية”.

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