اعتقال مبتز عراقي اوقع 22 فتاة بفخ إلكتروني!

تمكنت وكالة الاستخبارات، الجمعة، من القبض على مبتز الكتروني للابتزازه 22 فتاة في محافظة ميسان.

وقالت الوكالة في بيان الجمعة، (28 أيار 2021)، انه “بعد ورود بلاغ عن وجود عملية ابتزاز لاحدى الفتيات في محافظة ميسان، على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات تم القاء القبض على المتهم الذي اقدم على ابتزاز احدى الفتيات واخذ مبلغ مالي ومقدارة (70) مليون دينار عراقي مقابل عدم نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي”.

واضاف البيان، ان “المتهم اعترف من خلال التحقيقات معه قيامة بالجرم اعلاه و قيامه بـ (22) عملية ابتزاز اخرى في المحافظة وبمساعدة والدته وزوجها الذي تم القبض عليهما بعد مداهمة منزلهما في المحافظة ذاتها من قبل المفارز اعلاه”، مشيرا الى ان “زوج والدته اعترف قيامه بأبتزاز عدد كبير من الفتيات وكذلك على عدة سرقات بنفس المحافظة”.

واشار الى انه “تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية”.