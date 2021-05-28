عمليات بغداد تكشف عن معلومات خطيرة بخصوص استهداف مقر مهم بالعاصمة

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، احباط محاولة لاستهداف احد المقرات المهمة في منطقة حي الجهاد جنوب غربي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان لها اليوم (28 آيار 2021) ان تمكنت من “قواتنا الأمنية في الفرقة الثانية شرطة اتحادية ووفق معلومات من احد مصادرها تتمكن من إحباط محاولة لاستهداف احد المقرات وسط العاصمة بغداد”.

واضاف البيان ان القوة وبالاشتراك مع مفرزة (صقر بغداد) تمكنت من تفكيك قاعدة صواريخ محلية الصنع تحتوي على ثلاثة صواريخ “كاتيوشا” معدة للإطلاق في أطراف منطقة حي الجهاد في جانب الكرخ”.

واعلنت خلية الاعلام الامني في وقت سابق عثورها على منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا جنوب غربي بغداد.

وقالت الخلية في بيان، انه “ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية والمتابعة الميدانية الدقيقة لقواطع المسؤولية، تمكن اللواء السادس بالفرقة الثانية في الشرطة الاتحادية من ضبط منصة اطلاق صواريخ بداخلها 3 صواريخ نوع كاتيوشا مع نضيدة معدة للإطلاق في منطقة “حي الجهاد” جنوب غربي بغداد”.

واشارت الخلية الى انه “تم رفعها من قبل مفارز الجهد الهندسي دون حادث يذكر “.