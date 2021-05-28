الموصل.. رئيس قائمة انتخابية يشتري الأصوات بطريقة لا تصدق

كشف مصدر مطلع، يوم الخميس، عن لجوء رئيس قائمة انتخابية إلى شراء الأصوات في الانتخابية المبكرة المقبلة بطريق مبتكرة لا تخطر على البال في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه تراجع عن الترشيح في قائمة انتخابية بعدما اكتشف حيلة لا تصدق لجأ إليها رئيس القائمة الانتخابية لشراء الأصوات في الانتخابات المقبلة.

وأوضح، “كنت أنوي الترشيح للانتخابات في قائمة إلا أنني تفاجأت بأن رئيس القائمة يستخدم حيلة جديدة لا تخطر على بال إنسان وهي القرعة”.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه أو تسمية القائمة، أن “مجموعة كبيرة من أعضاء مكتبه تقوم بالاتفاق مع الناخبين للتصويت لصالح قائمة هذا الرجل وتصوير الاستمارة الخاصة بالانتخاب عند التأشير على اسمه وبعدها يحضرون الصورة إليهم، ليتم إدخال أسمائهم في قرعة ستجرى بعد الانتخابات بشكل سري”.

وبشأن الجائزة التي سيحصل عليها الفائزون بالقرعة، قال المصدر إنهم سيحصلون على 40 سيارة من موديلات حديثة.

وتابع بالقول، “لم أصدق الأمر في البداية لحين شاهدت أحد أعضاء مكتبه يتفق مع مجموعة من الشباب بشأن ذلك”، مردفاً بأن المال السياسي لن يترك أية فرصة لفوز المستقلين في الانتخابات.

وقال، “كنا نسمع بأن هنالك شراء للاصوات، والاحتيال على الناس ببعض المساعدات، لكن أن تبلغ الحيل هذا المنحى، فهذا يعني بأننا وصلنا إلى واقع مزر للغاية”.