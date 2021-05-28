مايو 28, 2021

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الخارجية العراقية: لا اشراف دولي على الانتخابات

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فى :أخبار عــامة
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الخارجية العراقية: لا اشراف دولي على الانتخابات

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، أن المراقبة الأممية على الانتخابات العراقية لا تعني الإشراف عليها.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصَحّاف في بيان، إلى إنه “لا يوجد إشرافَ دولي على الانتخابات، بل رقابة من فريقٍ تابع للأُمم المتحدة، ولمرةٍ واحدة ،وبطلبٍ من الحكومة العراقيّة، مع الالتزام الكامل بالسيادة الوطنيّة”.

وكانت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، قد أكدت في وقت سابق، أن دور الأمم المتحدة في الانتخابات يتمثل بإبداء المساعدة في إجرائها فقط.

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