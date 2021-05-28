حزب الله يكشف عن مستجدات الحالة الصحية لنصر الله

كشف نائب الأمين العام لـ”حزب الله”، الشيخ نعيم قاسم، عن آخر مستجدات الحالة الصحية للامين العام السيد حسن نصرالله، على خلفية تداول مزاعم عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال قاسم، في حوار تلفزيوني، أن صحة نصر الله “جيدة وهو بخير”، مقرا بتعرض الأمين العام للحزب مؤخرا لـ”عارض صحي يستوجب الراحة، لا أكثر”.

وأوضح نائبه، “أصيب السيد نصر الله بعارض صحي طارئ خلال الايام الماضية، وكان يحتاج الى يومين أو ثلاثة للشفاء، ولكن بسبب انتظار المحبين لكلامه في الخامس والعشرين من مايو، ولأن عدم الظهور سيحدث تساؤلات عديدة وبغير محلها، أصر على الظهور ليكون إلى جانب المحبين والمنتظرين لكلماته في هذه المرحلة”.

يأتي ذلك على خلفية استنتاج لمسؤولين أمنيين وعسكريين إسرائيليين خلص إلى إن نصرالله أصيب بكورونا، وذلك استنادا إلى فيديو كلمته الأخيرة التي كان يعاني خلالها من صعوبة التنفس ومن السعال.