مايو 28, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

حزب الله يكشف عن مستجدات الحالة الصحية لنصر الله

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
10 مشاهدات

حزب الله يكشف عن مستجدات الحالة الصحية لنصر الله

كشف نائب الأمين العام لـ”حزب الله”، الشيخ نعيم قاسم، عن آخر مستجدات الحالة الصحية للامين العام السيد حسن نصرالله، على خلفية تداول مزاعم عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال قاسم، في حوار تلفزيوني، أن صحة نصر الله “جيدة وهو بخير”، مقرا بتعرض الأمين العام للحزب مؤخرا لـ”عارض صحي يستوجب الراحة، لا أكثر”.

وأوضح نائبه، “أصيب السيد نصر الله بعارض صحي طارئ خلال الايام الماضية، وكان يحتاج الى يومين أو ثلاثة للشفاء، ولكن بسبب انتظار المحبين لكلامه في الخامس والعشرين من مايو، ولأن عدم الظهور سيحدث تساؤلات عديدة وبغير محلها، أصر على الظهور ليكون إلى جانب المحبين والمنتظرين لكلماته في هذه المرحلة”.

يأتي ذلك على خلفية استنتاج لمسؤولين أمنيين وعسكريين إسرائيليين خلص إلى إن نصرالله أصيب بكورونا، وذلك استنادا إلى فيديو كلمته الأخيرة التي كان يعاني خلالها من صعوبة التنفس ومن السعال.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi